Даня Киселёв

Биография

Даниил Киселев — российский актер кино и театра. Родился в Мурманске 18 февраля 2000 года. Тяготея к актерскому искусству с детства, Даниил начал выходить на сцену мурманского молодежного театра в совсем юном возрасте. В 2016 году юноша переехал в Москву и поступил в ВТУ им. Щепкина в мастерскую Бориса Клюева. Дебют Даниила Киселева на экране состоялся еще до поступления в университет: он снялся в эпизоде комедийного сериала «Интерны». Первые заметные роли актер получил в многосерийных проектах «Dетки», «Жена олигарха» и «Алиса не может ждать». Сыграв множество эпизодических ролей, Киселев, наконец, вышел на ведущие позиции: в 2023 году состоялась премьера драматического сериала «Закрытый уровень», где Даниил предстал в образе геймера Хрыча.