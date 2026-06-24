Две сестры подросткового возраста не могут найти согласия ни в чем. Каждая пытается нащупать свой путь в жизни и вырваться из-под опеки родителей, из-за чего они постоянно попадают в переплеты, из которых выходят с помощью друг друга и собственной находчивости.

