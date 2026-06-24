Сама дура
Wink
Сериалы
Сама дура
2020, Сама дура 3 сезона
Драма, Комедия18+
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Сама дура (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Две сестры подросткового возраста не могут найти согласия ни в чем. Каждая пытается нащупать свой путь в жизни и вырваться из-под опеки родителей, из-за чего они постоянно попадают в переплеты, из которых выходят с помощью друг друга и собственной находчивости.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Сама дура»