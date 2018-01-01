Биография

Полина Гухман — российская киноактриса. Родилась в Санкт-Петербурге 26 марта 2006 года. Будущая актриса с детства увлекалась хореографией и гимнастикой. В 2013-м году поступила в Академию танца Бориса Эйфмана, а спустя шесть лет — в Школу классического балета имени Долгушина. В будущем планирует получить профессиональное актерское образование. Дебютом Полины Гухман на экране стал детектив «Погоня за прошлым» 2015-го года, в который она попала благодаря знакомству ее педагога с режиссером Аланом Дзоциевым. Через год девятилетняя девочка сыграла в драме «Иван» на одной площадке с Кириллом Полухиным: эта роль принесла актрисе победу на детском кинофестивале. Сегодня за плечами юной актрисы уже более 30 работ, в том числе такие рейтинговые ленты, как «И снова здравствуйте!», «Все хорошо», «Мой папа не подарок», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сама дура», «Лада Голд», «Тур с Иванушками». Кроме того, Полина Гухман исполнила главные роли в проектах линейки Wink Originals «Диагноз “Везучая”», «Мерзлая земля», «Тайны Карениной» и «Комбинация».