Полина Гухман
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 26 марта 2006 г. (20 лет)
Биография
Полина Гухман — российская киноактриса. Родилась в Санкт-Петербурге 26 марта 2006 года. Будущая актриса с детства увлекалась хореографией и гимнастикой. В 2013-м году поступила в Академию танца Бориса Эйфмана, а спустя шесть лет — в Школу классического балета имени Долгушина. В будущем планирует получить профессиональное актерское образование. Дебютом Полины Гухман на экране стал детектив «Погоня за прошлым» 2015-го года, в который она попала благодаря знакомству ее педагога с режиссером Аланом Дзоциевым. Через год девятилетняя девочка сыграла в драме «Иван» на одной площадке с Кириллом Полухиным: эта роль принесла актрисе победу на детском кинофестивале. Сегодня за плечами юной актрисы уже более 30 работ, в том числе такие рейтинговые ленты, как «И снова здравствуйте!», «Все хорошо», «Мой папа не подарок», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сама дура», «Лада Голд», «Тур с Иванушками». Кроме того, Полина Гухман исполнила главные роли в проектах линейки Wink Originals «Диагноз “Везучая”», «Мерзлая земля», «Тайны Карениной» и «Комбинация».
Фильмография
Актриса
- 9.4
Первая ракетка2026
- 8.4Скоро
Рыцари сорока островов2026
- 8.7
Москва слезам не верит. Все только начинается2025
- 8.8
Тысяча «нет» и одно «да»2025
- 9.2
Двое в одной жизни, не считая собаки2025, 109 мин
- 8.7
Пираты галактики Барракуда2024, 88 мин
- 7.6
Тайны Карениной2024
- 9.2
Комбинация2024
- 7.1
Цифровой код2023
- 9.1
Фишер2023
- 8.7
Диагноз «Везучая»2023
- 9.1
Котострофа2023
- 8.4
Мерзлая земля2022