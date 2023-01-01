Сериал Диагноз «Везучая» (2023 года) смотреть онлайн

Сюжет

Аглая Тарасова и Кирилл Кяро в криминальной комедии о преступнице, которой всегда сопутствует удача, и бухгалтере, которому страшно не повезло.



У оторвы Лики есть уникальный дар: она сверхъестественно удачлива. Бандитам достаточно взять ее в долю — и успех любого дела гарантирован. Лика участвует в ограблениях и рейдерских захватах, и ее репутация в конце концов привлекает внимание криминального авторитета, который собирается нанять ее на постоянную работу — в качестве своего личного талисмана. Но Лика против своей воли оказывается втянута в авантюру вместе с непутевым бухгалтером Антоном, обвиненным в краже крупной суммы, которую он не совершал.



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