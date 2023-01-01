Сериал Диагноз «Везучая» (2023 года) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 2
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 3
- 16+37 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 4
- 16+40 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 5
- 16+39 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 6
- 16+44 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Диагноз «Везучая»
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Аглая Тарасова и Кирилл Кяро в криминальной комедии о преступнице, которой всегда сопутствует удача, и бухгалтере, которому страшно не повезло.
У оторвы Лики есть уникальный дар: она сверхъестественно удачлива. Бандитам достаточно взять ее в долю — и успех любого дела гарантирован. Лика участвует в ограблениях и рейдерских захватах, и ее репутация в конце концов привлекает внимание криминального авторитета, который собирается нанять ее на постоянную работу — в качестве своего личного талисмана. Но Лика против своей воли оказывается втянута в авантюру вместе с непутевым бухгалтером Антоном, обвиненным в краже крупной суммы, которую он не совершал.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Петр
Безменов
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актёр
Даниил
Белых
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Александр
Сошкин
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актриса
Линда
Лапиньш
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- Продюсер
Андрей
Семенов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- АПХудожник
Антон
Поликарпов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- Оператор
Никита
Рождественский