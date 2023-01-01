Диагноз «Везучая»
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Диагноз «Везучая»
8.72023, Диагноз «Везучая» 1 сезон
Комедии, Криминал16+
Самая везучая девушка на свете встречает вечного неудачника. Авантюрная комедия с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро

Сериал Диагноз «Везучая» (2023 года) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Аглая Тарасова и Кирилл Кяро в криминальной комедии о преступнице, которой всегда сопутствует удача, и бухгалтере, которому страшно не повезло.

У оторвы Лики есть уникальный дар: она сверхъестественно удачлива. Бандитам достаточно взять ее в долю — и успех любого дела гарантирован. Лика участвует в ограблениях и рейдерских захватах, и ее репутация в конце концов привлекает внимание криминального авторитета, который собирается нанять ее на постоянную работу — в качестве своего личного талисмана. Но Лика против своей воли оказывается втянута в авантюру вместе с непутевым бухгалтером Антоном, обвиненным в краже крупной суммы, которую он не совершал.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диагноз «Везучая»»

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