Биография

Кирилл Кузин – режиссер. Родился 18 марта 1974 года. В 1996 году поступил в Мастерскую Юрия Грымова, где обучался режиссуре на курсе Владимира Хотиненко. В это же время начал работать на телевидении, снимать музыкальные видеоклипы и рекламные ролики. Дебютной работой режиссера Кирилла Кузина стал молодежный сериал «Клуб» с Петром Федоровым, Настей Задорожной и Павлом Прилучным. Среди наиболее успешных проектов стоит отметить многосерийную драму «Лондонград. Знай наших» с Никитой Ефремовым и Ингрид Олеринской, а также премьеру 2023 года — криминальную комедию «Диагноз “Везучая”» с Аглаей Тарасовой и Кириллом Кяро.