Письмо Деду Морозу (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
«Письмо Деду Морозу» — новогодняя семейная комедия с со звездным кастом. История о том, как неожиданно порой сбываются мечты детства, теперь на Wink.
Главный герой, Пётр, — сотрудник серьезной компании, который давно не верит ни в какие мечты и не загадывает желаний. Все меняется, когда его сын Ваня обнаруживает старые отцовские письма Деду Морозу и находит способ доставить их до адресата. Наутро желания из этих посланий начинают сбываться: целые потоки сладостей, оживающие игрушки, и даже возлюбленная с телеэкрана появляются у Петра на пороге. Теперь, чтобы вернуть все на круги своя и сохранить отношения в семье, Петру предстоит невероятное приключение.
Этот фильм стоит посмотреть семьям с детьми и всем любителям новогоднего волшебства. Смотреть «Письмо Деду Морозу», фильм 2025 года, можно на Wink.
- Режиссёр
Кирилл
Кузин
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ВСАктриса
Василиса
Суюнова
- МДАктёр
Марк
Доронин
- Актриса
Кристина
Асмус
- ЕТАктриса
Екатерина
Темнова
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- ККАктёр
Константин
Каримов
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- Актёр
Дима
Билан
- АЦАктёр
Анатолий
Цой
- Актёр
Азамат
Нигманов
- ИЧСценарист
Игорь
Чернышев
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- АМПродюсер
Асмик
Мовсисян
- АТПродюсер
Алексей
Титов
- ТЮПродюсер
Татьяна
Юферова
- ЮЖПродюсер
Юлия
Жарук
- СМПродюсер
Светлана
Миренкова
- Продюсер
Владимир
Павлов
- ДЛХудожник
Денис
Лищенко
- АКХудожник
Артем
Кузьмин
- АКОператор
Арсений
Кан
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- Оператор
Павел
Белявский