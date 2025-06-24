Письмо Деду Морозу (фильм, 2025) смотреть онлайн

«Письмо Деду Морозу» — новогодняя семейная комедия с со звездным кастом. История о том, как неожиданно порой сбываются мечты детства, теперь на Wink.



Главный герой, Пётр, — сотрудник серьезной компании, который давно не верит ни в какие мечты и не загадывает желаний. Все меняется, когда его сын Ваня обнаруживает старые отцовские письма Деду Морозу и находит способ доставить их до адресата. Наутро желания из этих посланий начинают сбываться: целые потоки сладостей, оживающие игрушки, и даже возлюбленная с телеэкрана появляются у Петра на пороге. Теперь, чтобы вернуть все на круги своя и сохранить отношения в семье, Петру предстоит невероятное приключение.



Этот фильм стоит посмотреть семьям с детьми и всем любителям новогоднего волшебства. Смотреть «Письмо Деду Морозу», фильм 2025 года, можно на Wink.

