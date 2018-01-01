Биография

Кристина Асмус — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Королеве 14 апреля 1988 года. В детстве активно занималась гимнастикой, получила статус кандидата в мастера спорта. К театральному мастерству стала тяготеть еще в школе, играла в постановках «А зори здесь тихие…», «Портрет мадемуазель Таржи». После получения аттестата поступила в Школу-студию МХАТ, но была отчислена. Собравшись, решила снова поступать в театральный вуз и оказалась в мастерской Бориса Клюева в Театральном училище имени Щепкина. Являлась одной из лучших учениц курса. С 2012 года служит в Московском драматическом театре Ермоловой. Фильмография Кристины Асмус насчитывает более 40 работ. Ее первой заметной ролью стала Варя из сериала «Интерны». Также играла в фильмах «Своя война. Шторм в пустыне», «Китобой», «Булки», «Текст». В 2022 году на экраны вышла комедия «Тетя Марта», где актриса исполнила роль истеричной классной руководительницы.