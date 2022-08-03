Фильм Что творят мужчины (2013)
8.22013, Что творят мужчины!
Комедия83 мин18+
О фильме
Неприступные женщины, полмиллиона долларов и четверо героев, которым предстоит принять участие в игре «Секс-лото», организованной экстравагантным миллионером. Суть игры — за пять дней соблазнить как можно больше женщин на морском курорте. Получив задания, великолепная четверка бросается в бой. Но все цели совсем не простые — бабушка, жена олигарха, девственница, феминистка, сектантка — и приз получит только лучший. Каждый применит свой фирменный арсенал, и все будут близки к тому, чтобы получить заветный куш, записав новых жертв в список своих мужских побед. Но неожиданно в «дело секса» вмешается любовь.
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Таир
Мамедов
- Актёр
Роман
Юнусов
- Актёр
Константин
Крюков
- ГГАктёр
Гавриил
Гордеев
- Актриса
Равшана
Куркова
- Актриса
Анна
Хилькевич
- Актриса
Кристина
Асмус
- НМАктриса
Наталия
Медведева
- ЕСАктриса
Екатерина
Скулкина
- ДААктриса
Даша
Астафьева
- Сценарист
Сарик
Андреасян
- ЯЛСценарист
Ярослав
Лукашевич
- ТБСценарист
Тигран
Бакумян
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ККМонтажёр
Кирилл
Козлов
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев
- ГПКомпозитор
Гарик
Папоян
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян