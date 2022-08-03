Что творят мужчины!
Что творят мужчины!

Фильм Что творят мужчины (2013)

2013, Что творят мужчины!
Комедия, 83 мин, 18+

О фильме

Неприступные женщины, полмиллиона долларов и четверо героев, которым предстоит принять участие в игре «Секс-лото», организованной экстравагантным миллионером. Суть игры — за пять дней соблазнить как можно больше женщин на морском курорте. Получив задания, великолепная четверка бросается в бой. Но все цели совсем не простые — бабушка, жена олигарха, девственница, феминистка, сектантка — и приз получит только лучший. Каждый применит свой фирменный арсенал, и все будут близки к тому, чтобы получить заветный куш, записав новых жертв в список своих мужских побед. Но неожиданно в «дело секса» вмешается любовь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

