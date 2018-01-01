Биография

Кирилл Козлов – монтажер, продюсер, режиссер. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали комедийная мелодрама «Мамы» и спортивная драма, состоящая из нескольких новелл «Чемпионы». Первым фильмом Кирилла Козлова, над которым он работал в качестве монтажера, стала комедийная драма «Квартирка» (2004). Спустя два года он работал над полнометражной фантастической драмой режиссера Николая Хомерики «Девять Семь Семь». В 2008 году на экраны вышел еще один проект монтажера, приключенческий боевик «Мальтийский крест». Главные роли в кинокартине исполнили О. Тактаров, А. Иншаков, Ю. Соломин. В 2011 году Козлов работал над несколькими кинокартинами, среди которых драма «Пирамммида» с А. Серебряковым и Ф. Бондарчуком в главных ролях и комедийная мелодрама «Служебный роман. Наше время» с С. Ходченковой, В. Зеленским, М. Башаровым и А. Заворотнюк. Дебютной режиссерской работой Кирилла Козлова стала комедийная мелодрама «Мамы» (2012). В том же году он работал в качестве монтажера над кинопроектами «С новым годом, мамы!», «Мужчина с гарантией». С 2013 года занимался продюсированием («Чемпионы», «Смешанные чувства»). Второй режиссерской работой стала комедия «Остров везения».