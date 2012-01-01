Мамы (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают миллионы звонков и смс-сообщений. Абсолютное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам в жизни каждого человека — мамам. Что будет, если случится коллапс, и из-за пиковой перегруженности телефонная сеть рухн�ет? Герои киноальманаха меняют свои планы, чтобы поздравить своих мам лично именно сегодня!



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