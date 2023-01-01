Биография

Алексей Нужный – режиссер, сценарист, продюсер. Прославился благодаря своему таланту, создал любимые зрителями «Елки новые», «Мамы», «Я худею», «Легок на помине». Алексей родился в Йошкар-Оле. В детские годы любил играть в футбол, занимался в спортивной школе. В юности учился в ПГТУ. Чтобы немного заработать, Алексей Нужный выступал в роли ведущего торжественных мероприятий. В возрасте 21 года он решил переехать в Москву, но адаптация к большому городу проходила тяжело, ситуацию осложняли проблемы в личной жизни. На фоне развивающейся депрессии у молодого человека начал появляться лишний вес. Однако он быстро справился с проблемой и привел себя в форму. Вскоре он прошел обучение в Первой школе телевидения и кино, затем совершенствовал свои знания в New York Film Academy в Москве и в США. Дебютной режиссерской работой стала короткометражная лента «Кеды». Затем в течение 4 лет от писал сценарии к проектам «Лопухи», «Беременный», «Мамы». В 2015 г. был создан фильм «Петух». Следующей работой режиссера стал сериал «Ольга». В работе над этой лентой Алексей объединил усилия с Игорем Волошиным, в результате картина успешно прошла на ТНТ. В 2018 г. Свет увидело еще одно творение Алексея Нужного – фильм «Я худею», в основу которого легли события прошлого и собственная борьба с лишним весом. В 2019 г. он создал картину «Громкая связь». А затем Нужный с друзьями стал основателем собственной кинокомпании, которая выпустила сериал «Толя-робот».