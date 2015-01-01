Переводчик
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Переводчик (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.12015, Переводчик
Криминал, Триллеры66 мин18+
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Сюжет

Воскресный папа отправляется в командировку вместе с сыном. Оказавшись свидетелем криминальной разборки, сын попадает в больницу. Спасти жизнь мальчику может операция за границей. Отец решается на отчаянный шаг — он соглашается исполнить три желания главаря банды.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переводчик»

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