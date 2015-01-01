Переводчик (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.12015, Переводчик
Криминал, Триллеры66 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Воскресный папа отправляется в командировку вместе с сыном. Оказавшись свидетелем криминальной разборки, сын попадает в больницу. Спасти жизнь мальчику может операция за границей. Отец решается на отчаянный шаг — он соглашается исполнить три желания главаря банды.
Переводчик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Нужный
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- МААктриса
Мария
Андреева
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Семён
Трескунов
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- Актриса
Клара
Лаго
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- НКСценарист
Николай
Ковбас
- Сценарист
Алексей
Нужный
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИКПродюсер
Илья
Комаров
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов