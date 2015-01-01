Переводчик (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Воскресный папа отправляется в командировку вместе с сыном. Оказавшись свидетелем криминальной разборки, сын попадает в больницу. Спасти жизнь мальчику может операция за границей. Отец решается на отчаянный шаг — он соглашается исполнить три желания главаря банды.



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