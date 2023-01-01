Семён Трескунов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 14 ноября 1999 г. (25 лет)
Биография
Семен Трескунов — российский актер, режиссер, сценарист и актер дубляжа. Родился в Москве 14 ноября 1999 года. В школьные годы проходил обучение на актерских курсах и занимался плаванием. После окончания школы поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова на кафедру режиссуры к Александру Котту. Его режиссерским дебютом стала короткометражка «На краю». Семен Трескунов дебютировал в кино в возрасте 12 лет в социальной драме «Аварийное состояние» Всеволода Бенигсена. Актер исполнил главные роли в таких рейтинговых лентах, как «Ивановы-Ивановы», «Конец света» и «Призрак». Также стоит отметить его ведущие роли в картинах «Совершенно летние», «Родные», «Волшебник», «Хороший мальчик», «Частное пионерское». Всего фильмография артиста насчитывает 54 проекта.
Фильмография
Актёр
- 9.3
Родные2021, 97 мин
- 8.5
Совершенно летние2021
- 8.1
Рашн Юг2021, 115 мин
- 8.8
Смертельные иллюзии2020, 103 мин
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 8.4
Хороший мальчик2016, 91 минБесплатно
- 9.4
Призрак2015, 109 мин
- 8.2
Переводчик2015, 66 мин
- 9.1
Частное пионерское. Ура, каникулы!!!2015, 99 мин
- 8.9
Семейный бизнес2014
- 9.2
Частное пионерское2013, 100 мин
- 9.1
Обменяйтесь кольцами2012, 95 минБесплатно