Семён Трескунов

Биография

Семен Трескунов — российский актер, режиссер, сценарист и актер дубляжа. Родился в Москве 14 ноября 1999 года. В школьные годы проходил обучение на актерских курсах и занимался плаванием. После окончания школы поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова на кафедру режиссуры к Александру Котту. Его режиссерским дебютом стала короткометражка «На краю». Семен Трескунов дебютировал в кино в возрасте 12 лет в социальной драме «Аварийное состояние» Всеволода Бенигсена. Актер исполнил главные роли в таких рейтинговых лентах, как «Ивановы-Ивановы», «Конец света» и «Призрак». Также стоит отметить его ведущие роли в картинах «Совершенно летние», «Родные», «Волшебник», «Хороший мальчик», «Частное пионерское». Всего фильмография артиста насчитывает 54 проекта.