Семейный бизнес
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Семейный бизнес (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Семейный бизнес 2 сезона
Комедии, Русские16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Для того, чтобы избавиться от судебных приставов и заработать денег на покрытие долгов, Илья Пономарeв решает создать патронатную семью из пятерых детей-сирот. Первое время Илье будет непросто найти подход к каждому ребeнку, но со временем они станут друг для друга настоящей семьeй...

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Семейный бизнес»

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