Биография

Российский актер Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Мужчина не сразу выбрал свое призвание в жизни и с большой удачей поступил в Школу-студию МХАТ. В дальнейшем выступал на сцене Театра Маяковского. Долгое время Максим оставался вне поле зрения представителей кинематографа, однако в 2006 году его типаж приглянулся режиссеру Роману Просвирнину, который пригласил его на роль сыщика в сериале «Молодые и злые». С тех пор роли Максима Пинскера часто были связаны с российской милицией и полицией. Он органично вписался в образы служителей закона в телесериалах «Я сыщик», «Широка река», «Моя любимая ведьма» и других. Особенно популярным фильмом Максима Пинскера стал «Дурак» Юрия Быкова, вышедший в 2014 году. Здесь актер очень реалистично сыграл роль жестокого и коррумпированного начальника городской полиции. Затем последовали сериалы «Саранча» и «Чужая кровь», а в 2020 году состоялся выход необычного для российского телевидения остросюжетного сериала «Колл-центр», в котором Максиму Пинскеру досталась роль начальника ФСБ.