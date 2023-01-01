Возмездие (2018)
Wink
Сериалы
Возмездие (2018)

Возмездие (2018) (сериал, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Возмездие (2018) 1 сезон
Драмы, Боевики18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Герой принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всe давно не так, как раньше. Он ставит перед собой цель – восстановить справедливость.

Все сезоны сериала Возмездие (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возмездие (2018)»

Всё