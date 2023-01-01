Возмездие (2018) (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды, во время боя, Юра спасает сирийскую девочку и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Герой принимает решение вернуться домой. Но в родном городе всe давно не так, как раньше. Он ставит перед собой цель – восстановить справедливость.



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