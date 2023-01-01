Биография

О талантливой красивой российской актрисе Зое Бербер зрители узнали из сериала «Реальные пацаны», который с успехом шел на экранах страны. В киноленте рассказывается о провинциальных людях. И что интересно – большая часть актеров, которая снималась в картине, таковыми и являются. Чего не скажешь о Зое Бербер, роль ей также досталась в этом сериале. Несмотря на то, что родилась она в Перми, простой провинциалкой назвать ее нельзя. В их роду смешалось несколько национальностей. Имя ей досталось от бабушки, в жилах которой текла еврейская и немецкая кровь. Дед был греком по отцовской линии. По материнской линии в роду тоже были немцы, евреи, а еще татары. Актерский талант у девочки проявлялся в детстве. После окончания средней школы Зоя учится по специальности «модельер». Но с карьерой было не все гладко, и девушка получает второе образование, окончив институт культуры и искусства в Перми. В городе проходит кастинг, куда будущая актриса Зоя Бербер и отправилась. На красивую девушку обратили внимание продюсеры и предложили попробоваться на роль Леры. Начинающая актриса справилась на «отлично», и Зоя Бербер получила роль Леры. Так началась актерская карьера молодой актрисы. Официально Зоя не замужем, но живет в гражданском браке со сценаристом – Александром. Они совместно воспитывают дочь Надежду. В кино актриса востребована, ее приглашают и в полнометражные фильмы, и в сериалы.