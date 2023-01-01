Фарца
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Фарца (сериал, 2015) смотреть онлайн

8.92015, Фарца 1 сезон
Криминал, Русские12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

События происходят с 1961 года по 1991 год. В центре истории — дружба четырех парней. Обстоятельства сложатся таким образом, что они будут вынуждены окунуться во все виды подпольной экономики. И чем лучше у них получается, тем дальше они от воплощения своих настоящих мечтаний.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарца»

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