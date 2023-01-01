Биография

Иева Андреевайте – актриса, родилась 1 января 1988 года в Вильнюсе. Снялась в более чем 30 фильмах, сериалах и короткометражках на своей родине, в Литве, а также в России, Великобритании и Украине. В 2011 году Иева Андреевайте стала выпускницей Литовской академии музыки и театра. На последних курсах актриса начала сниматься в кино. Ее первой картиной стала короткометражка «Ошибка сценария». В 2013 году актриса переехала в Лондон. Участвовала в литовско-британском проекте «Полумесяц Джунипера». Фильм Иевы Андреевайте «Холодное блюдо» (2014) стал первым российским проектом. В этом же году снялась в картинах «Москва никогда не спит» и «Стартап». Актриса продолжала сниматься в Великобритании, в 2016 году одну из ролей Иева Андреевайте исполнила в фильме «Убей своих друзей». Андреевайте снялась в нескольких сериалах в России («Молодежка. Взрослая жизнь», «Фарца») и за рубежом (американские проекты «Берлинская резидентура», «Романовы», финский телесериал «Сорйонен»). В 2015 году актриса снялась в одной из главных ролей в фильме фэнтези «Он – дракон». В 2018 году одной из ярких работ стала роль в короткометражке «Все сложно». В 2019 году вышел фильм с участием Андреевайте «Дорогой папа».