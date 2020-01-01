Скайлайн 3
Wink
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Скайлайн 3
7.82020, Skylin3s
Фантастика, Боевики109 мин18+
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Скайлайн 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Через 15 лет после вторжения неизвестный вирус угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Родившаяся на космическом корабле мутант Роуз Корли сама испытывает трудности с управлением огневой рукой, когда на неe выходят члены сопротивления. Они предлагают девушке в составе хорошо подготовленного отряда, куда входит и еe брат-инопланетянин Трент, отправиться на вражескую планету и захватить сердечник разрушенного корабля, который поможет спасти человечество.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Скайлайн 3»

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