Скайлайн 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Через 15 лет после вторжения неизвестный вирус угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Родившаяся на космическом корабле мутант Роуз Корли сама испытывает трудности с управлением огневой рукой, когда на неe выходят члены сопротивления. Они предлагают девушке в составе хорошо подготовленного отряда, куда входит и еe брат-инопланетянин Трент, отправиться на вражескую планету и захватить сердечник разрушенного корабля, который поможет спасти человечество.



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