Скайлайн 3 (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Через 15 лет после вторжения неизвестный вирус угрожает хрупкому сосуществованию дружественных инопланетных гибридов и людей. Родившаяся на космическом корабле мутант Роуз Корли сама испытывает трудности с управлением огневой рукой, когда на неe выходят члены сопротивления. Они предлагают девушке в составе хорошо подготовленного отряда, куда входит и еe брат-инопланетянин Трент, отправиться на вражескую планету и захватить сердечник разрушенного корабля, который поможет спасти человечество.
Скайлайн 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЛОРежиссёр
Лиам
О’Доннелл
- ЛМАктриса
Линдси
Морган
- ДХАктёр
Джонатан
Ховард
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- РМАктриса
Рона
Митра
- НТАктриса
Наоми
Танкел
- ЧЮАктёр
Чарли
Юн
- ДФАктёр
Джереми
Фицджералд
- Актриса
Иева
Андреевайте
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- АСАктёр
Александр
Сиддиг
- МЕСценарист
Мэттью
Е. �Чоссе
- ЛОСценарист
Лиам
О’Доннелл
- МЕПродюсер
Мэттью
Е. Чоссе
- ЛОПродюсер
Лиам
О’Доннелл
- КШПродюсер
Колин
Штраус
- ГШПродюсер
Грег
Штраус
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- КФХудожник
Крис
Фаган
- ДПХудожник
Донатас
Пирстелис
- ЛМХудожница
Лена
Моссум
- РХКомпозитор
Рам
Хатабакш