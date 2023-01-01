Биография

Александр Сиддиг – актер, известный британский режиссер. Артист снимается в популярных фильмах и сериалах. Имеет гражданство Великобритании и Судана. Александр Сиддиг родом из Восточной Африки. Он родился в Судане в 1965 году, 21 ноября. Его отец коренной житель Судана, а мама англичанка. Она работала в театральной среде. Большую часть жизни актер провел в Великобритании. Здесь он учился в колледже и проводил студенческие годы в Лондонском университете. Будущий артист изучал географию, но вскоре понял, что хочет связать свою жизнь с искусством. Сиддиг окончил академию искусств в Лондоне. Артист был в недолгом браке с актрисой Наной Визитор, у него родился сын. В возрасте 22 лет Сиддиг был приглашен на съемки фильма «Сэмми и Рози ложатся в постель», где он играл эпизодическую роль. В проекте «Звездный путь: глубокий космос» он работал в течение нескольких лет. Затем карьера артиста стремительно пошла вверх. На счету Александра Сиддига фильмы известных мировых режиссеров, такие как «Власть огня», «Царство небесное», «Последний легион», «Судный день», «Битва титанов». В Фильмографии Александра Сиддига роли в популярных сериалах «Пуаро Агаты Кристи», «Демоны да Винчи», «Атлантида». В сериале «Игра Престолов» актер исполнил роль принца Дорана.