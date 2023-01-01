Биография

Александр Котт — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Лауреат премии «Кинотавр» 2014 года. Родился в Москве 22 февраля 1973 года. После завершения обучения в Школе эстетического воспитания в 1990 году Александр долгое время проработал фотографом. Любовь к фотографии дала свои плоды — Котт принял участие в ряде фотовыставок в «Галерее на Пироговке», Академии культуры и при музее ГИТИСа. Также Александр засветился в актерских амплуа в картине «Зона турбулентности» и сериале «Шерлок Холмс». Александр Котт снял дебютный полнометражный фильм «Ехали два шофера» во время учебы на режфаке ВГИКа. После он занялся съемкой однокадровой кинокартины «Путешествие» и короткометражки «Веревка» по заказу французского телевидения. Проекты, которые прославили Котта, — военная драма «Брестская крепость» 2010 года и сериал «Герой нашего времени» 2006 года.