Троцкий
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Троцкий

Троцкий (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Троцкий 1 сезон
Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции Льва Троцкого. Предчувствуя свою гибель, опальный иммигрант рассказывает о пережитом.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Троцкий»