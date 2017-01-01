Троцкий (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02017, Троцкий. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
История одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции Льва Троцкого. Предчувствуя свою гибель, опальный иммигрант рассказывает о пережитом.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
