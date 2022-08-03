Троцкий. Сезон 1. Серия 6
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Троцкий
1-й сезон
6-я серия

Троцкий (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.02017, Троцкий. Сезон 1. Серия 6
Драма, Биография18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции Льва Троцкого. Предчувствуя свою гибель, опальный иммигрант рассказывает о пережитом.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Троцкий»