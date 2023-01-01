Биография

Ольга Сутулова — российская актриса кино и озвучки. Родилась в Ленинграде 4 мая 1980 года. В детстве будущая кинодеятельница ходила в школу с углубленным изучением английского языка, что позволило ей в 14 лет несколько месяцев провести в Оксфорде по программе обмена. Актриса окончила актерский факультет ВГИКа, где училась у Иосифа Райхельгауза. Ольга Сутулова играет в кино с 1998 года, после съемок в фильме «Контракт со смертью». Уже в начале нулевых актрисе предлагали много ролей в кинопроектах, среди которых «Подари мне лунный свет», «Атлантида» и «Ночь светла». Самые известные фильмы и сериалы с участием Сутуловой: «Иваново счастье», «Спроси Марту», «Троцкий», «Последний министр» и «Ленинград».