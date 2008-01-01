Нирвана (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по квартире становятся девушка по имени Вэл и ее парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в ночном клубе. Она давно никому не верит, и привыкла рассчитывать лишь на себя. В этом мире Вэл удерживает только ее парень, из-за которого она оставила все, что ей было близко и дорого. Однажды случается так, что Вэл остается одна. И в тот момент она понимает, что у нее остался только один человек, который не предаст – Алиса.



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