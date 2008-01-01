Нирвана
Wink
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Нирвана
7.02008, Нирвана
Драмы89 мин18+
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Нирвана (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по квартире становятся девушка по имени Вэл и ее парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в ночном клубе. Она давно никому не верит, и привыкла рассчитывать лишь на себя. В этом мире Вэл удерживает только ее парень, из-за которого она оставила все, что ей было близко и дорого. Однажды случается так, что Вэл остается одна. И в тот момент она понимает, что у нее остался только один человек, который не предаст – Алиса.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нирвана»

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