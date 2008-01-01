Нирвана (фильм, 2008) смотреть онлайн
Сюжет
Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по квартире становятся девушка по имени Вэл и ее парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в ночном клубе. Она давно никому не верит, и привыкла рассчитывать лишь на себя. В этом мире Вэл удерживает только ее парень, из-за которого она оставила все, что ей было близко и дорого. Однажды случается так, что Вэл остается одна. И в тот момент она понимает, что у нее остался только один человек, который не предаст – Алиса.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Волошин
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актриса
Мария
Шалаева
- ТТАктриса
Татьяна
Ткач
- РРАктёр
Роман
Радов
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- АХАктёр
Андрей
Хабаров
- ВФАктёр
Вадим
Франчук
- ЛВАктёр
Леонид
Ворон
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- ОЛСценарист
Ольга
Ларионова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков