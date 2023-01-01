Биография

Фильмы Татьяны Ткач пользуются популярностью и любовью зрителей нескольких поколений. И это неудивительно, поскольку образ роковой красавицы, обольстительницы вызывает восхищение у людей, находящихся по другую сторону экрана. Актриса Татьяна Ткач родилась 30 сентября 1944 года в Якутии. Детство было счастливым, единственный момент, который его омрачал, – арест отца по сфабрикованному делу. Но после окончания срока наказания папа артистки, который работал в ансамбле Клавдии Шульженко, перевез семью в Харьков. Творчество папы повлияло на самоопределение дочери. В результате Татьяна Ткач поступает в Харьковский театральный институт. Успешно оканчивает его и поступает на работу в драматический театр. Масштабы Харькова малы для будущей звезды, поэтому она переезжает в Ленинград. Здесь устраивается на работу в драматический театра, успешно трудится в нем, но вскоре переходит на службу в Театр драмы и комедии на Литейном. Театральные постановки впечатляют зрителя. Но и киноработы Ткач Татьяны не менее хороши. Татьяна Ткач дебютирует в кино в фильме «Белое солнце пустыни». После этого получает роль в сериале «Место встречи изменить нельзя». Современные зрители наслаждаются игрой актрисы в кинолентах «Черный ворон», «Вербное воскресение», «Сонька золотая ручка». Эти роли Татьяны Ткач яркие, поэтому постановки пользуются популярностью до сих пор.