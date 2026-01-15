Бег (фильм, 1970) смотреть онлайн
9.41970, Бег
Драма, Военный192 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время192 мин / 03:12
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ААРежиссёр
Александр
Алов
- ВНРежиссёр
Владимир
Наумов
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- Актёр
Алексей
Баталов
- ВДАктёр
Владислав
Дворжецкий
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ТТАктриса
Татьяна
Ткач
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Михаил
Глузский
- НОАктёр
Николай
Олялин
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- ТЛАктриса
Тамара
Логинова
- ВОАктёр
Владимир
Осенев
- ГРАктёр
Готлиб
Ронинсон
- РХАктёр
Роман
Хомятов
- АЯАктёр
Александр
Январев
- СХАктёр
Станислав
Хитров
- НБАктёр
Н.
Бадин
- МДАктриса
Микаэла
Дроздовская
- НГАктёр
Николай
Горлов
- НКАктёр
Николай
Кутузов
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- АНАктёр
Алексей
Наумов
- ДОАктёр
Дмитрий
Орловский
- ВПАктёр
Вячеслав
Подвиг
- ВПАктёр
В.
Португалов
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ПТАктёр
Павел
Тимченко
- АТАктёр
Александр
Титов
- СТАктёр
Сергей
Торкачевский
- Актриса
Наталья
Варлей
- КВАктёр
Константин
Воинов
- АЯАктёр
Анатолий
Яббаров
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ВЛАктёр
Владимир
Лаптев
- ВПАктёр
Владимир
Протасенко
- НЮАктёр
Николай
Юдин
- ВМАктёр
Виктор
Мизин
- ЕЗАктёр
Евгений
Зосимов
- НСАктёр
Николай
Сибейкин
- ЕААктриса
Елизавета
Алексеева
- Актёр
Павел
Винник
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- Актёр
Василий
Бочкарев
- НКАктёр
Наум
Коржавин
- АЗАктёр
Альфред
Зиновьев
- ААСценарист
Александр
Алов
- ВНСценарист
Владимир
Наумов
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- ЛПОператор
Леван
Пааташвили
- НККомпозитор
Николай
Каретников