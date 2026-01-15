Бег (фильм, 1970) смотреть онлайн

Бег
9.41970, Бег
Драма, Военный192 мин12+
О фильме

Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
192 мин / 03:12

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

