Биография

Анатолий Яббаров – актер, режиссер. Орденоносец, заслуженный артист России. Родился в 1937 году. Окончив бакинскую школу и проучившись три семестра на физмате, понял, что не способен осмыслить сложных наук, и перебрался на филфак пединститута. Но и русская словесность ускользнула от будущего артиста. Тогда пытливый юноша нанялся в театр. Проработав три года во вспомогательном составе, решил учиться на актера в Москве. Его приняли в ГИТИС. Диплом получил в 1966-м, однако сниматься в кино начал двумя годами раньше. Первая роль Яббарова – Володька, глубоко верующий человек в фильме «Жили-были старик со старухой». Безусловная достоверность созданного актером образа привлекла внимание режиссеров. Артист много играет в картинах 60-70-х годов. Характерная внешность – глубоко посаженные, сдвинутые в переносице глаза, рельефные губы – соответствует устоявшемуся типажу преступника. В «Джентльменах удачи» он негодяй Митяй, в «Двух капитанах» 1976 года – убийца. Лишь в 2011 году Яббаров в сериале «Фурцева» играет относительно позитивного героя – писателя Константина Федина. Артист поставил несколько спектаклей в Театре киноактера и издал две книги.