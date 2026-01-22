Совсем пропащий (фильм, 1973) смотреть онлайн

Совсем пропащий
1973, Совсем пропащий
Приключения99 мин12+
О фильме

Увлекательная история дружбы мальчика-сорванца и беглого раба. Приятели отправляются в путешествие по диким просторам Миссисипи и переживают в пути столько невероятных приключений, что их хватило бы на несколько историй!

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

