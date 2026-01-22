Совсем пропащий (фильм, 1973) смотреть онлайн
О фильме
Увлекательная история дружбы мальчика-сорванца и беглого раба. Приятели отправляются в путешествие по диким просторам Миссисипи и переживают в пути столько невероятных приключений, что их хватило бы на несколько историй!
СтранаСССР
ЖанрПриключения
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- Актёр
Роман
Мадянов
- ФИАктёр
Феликс
Имокуэде
- Актёр
Евгений
Леонов
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- Актриса
Ирина
Скобцева
- ЕВАктриса
Екатерина
Верулашвили
- НСАктриса
Наталья
Сайко
- ИСАктриса
Ирина
Савина
- ДЕАктёр
Дмитрий
Ершов
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- ЛПАктёр
Леонид
Платонов
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- АЯАктёр
Анатолий
Яббаров
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- АФАктёр
Андрей
Файт
- АРАктёр
Александрас
Рибайтис
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- ЮСАктёр
Юрис
Стренга
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- НГАктёр
Николай
Горлов
- АЕАктёр
А.
Ерофеев
- АЕАктёр
Анатолий
Елизаров
- АЛАктёр
Александр
Лебедев
- АОАктёр
Анатолий
Обухов
- ГЯАктёр
Геннадий
Ялович
- ВЛАктёр
Виталий
Леонов
- ЕГАктёр
Евгений
Гуров
- МСАктриса
Мария
Сапожникова
- ЯЛАктёр
Яков
Ленц
- ВТСценарист
Виктория
Токарева
- Сценарист
Георгий
Данелия
- МТСценарист
Марк
Твен
- ЛКПродюсер
Леонид
Коновалов
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров