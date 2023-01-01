Биография

Юрий Чернов – российский актер кино и театра, музыкант. Родился в городе Куйбышеве (сейчас – Самара) 24 апреля 1949 года. Имеет почетное звание народного артиста РФ. На экране Чернов появлялся с детских лет, снимался в детских телепрограммах, посещал актерскую студию для школьников. Свою первую роль Юрий Чернов сыграл в местной куйбышевской картине «Орбита тайны» еще в подростковом возрасте. Окончив школу, уехал в Москву, где отучился вначале в Московском цирковом училище, а затем поступил в ГИТИС. Получив высшее образование, стал актером Московского театра миниатюр. Актер женат во второй раз, на театроведе Валентине Черновой. У пары двое взрослых детей. Также имеет дочь от первого брака. Профессионально сниматься в кино начал в 1967 году, появившись в картине «Пароль не нужен». Популярность принес Юрию Чернову фильм «Доживем до понедельника», вышедший годом спустя. Появился в эпизодических ролях в таких известных советских проектах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавал», «Приключения Электроника». Современный зритель знает Чернова по таким фильмам и сериалам, как «Ширли-мырли», «Партизаны», «Второй убойный». Всего за свою карьеру актер сыграл более сотни ролей в кино. На данный момент работает в Театре сатиры, продолжает сниматься.