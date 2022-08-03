Советская сказка по мотивам повести Эдуарда Успенского о мальчике, которому приходится защищать волшебный мир от выпущенного на свободу Кощея Бессмертного. Школьник Митя приезжает к своей доброй бабушке Варваре Егоровне. Она живет в лесу в избушке на курьих ножках и в народе больше известна как Баба Яга. Вместе с соседкой Кикиморой они решают с помощью блюда с наливным яблоком посмотреть, что творится в их заповедном Тридвадцатом царстве. Оно показывает царя Макара Иваныча и писаря Чумичку, который украл его волшебный клубок. Когда Чумичку изгоняют, он обещает выпустить на свободу самого лютого царского врага — Кощея. Варвара Егоровна, Митя и Кикимора тут же собираются в путешествие — проследить, чтобы не случилось беды. Какие приключения их ждут, узнаете из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (1982), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

