Там, на неведомых дорожках...
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Там, на неведомых дорожках...

Там, на неведомых дорожках... (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.51982, Там, на неведомых дорожках...
Фэнтези, Семейный66 мин0+

О фильме

Советская сказка по мотивам повести Эдуарда Успенского о мальчике, которому приходится защищать волшебный мир от выпущенного на свободу Кощея Бессмертного. Школьник Митя приезжает к своей доброй бабушке Варваре Егоровне. Она живет в лесу в избушке на курьих ножках и в народе больше известна как Баба Яга. Вместе с соседкой Кикиморой они решают с помощью блюда с наливным яблоком посмотреть, что творится в их заповедном Тридвадцатом царстве. Оно показывает царя Макара Иваныча и писаря Чумичку, который украл его волшебный клубок. Когда Чумичку изгоняют, он обещает выпустить на свободу самого лютого царского врага — Кощея. Варвара Егоровна, Митя и Кикимора тут же собираются в путешествие — проследить, чтобы не случилось беды. Какие приключения их ждут, узнаете из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (1982), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
7.0 IMDb