Там, на неведомых дорожках... (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советская сказка по мотивам повести Эдуарда Успенского о мальчике, которому приходится защищать волшебный мир от выпущенного на свободу Кощея Бессмертного. Школьник Митя приезжает к своей доброй бабушке Варваре Егоровне. Она живет в лесу в избушке на курьих ножках и в народе больше известна как Баба Яга. Вместе с соседкой Кикиморой они решают с помощью блюда с наливным яблоком посмотреть, что творится в их заповедном Тридвадцатом царстве. Оно показывает царя Макара Иваныча и писаря Чумичку, который украл его волшебный клубок. Когда Чумичку изгоняют, он обещает выпустить на свободу самого лютого царского врага — Кощея. Варвара Егоровна, Митя и Кикимора тут же собираются в путешествие — проследить, чтобы не случилось беды. Какие приключения их ждут, узнаете из фильма «Там, на неведомых дорожках…» (1982), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- МЮРежиссёр
Михаил
Юзовский
- РМАктёр
Роман
Монастырский
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- ТААктриса
Татьяна
Аксюта
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Александр
Филиппенко
- ЮЧАктёр
Юрий
Чернов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актёр
Олег
Анофриев
- ААСценарист
Алла
Ахундова
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич