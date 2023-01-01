Биография

Леонид Каневский – актер советского и российского кино, в 1984 году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР». Переехал в Израиль в 1991 году, а в 2006 начал вести телевизионный документальный проект «Следствие вели...». Отец Леонида Каневского по профессии был технологом, поэтому родители надеялись, что сын также освоитэту специальность, переняв отцовский опыт и знания. Однако сам Леонид с детства мечтал об актерской карьере, поэтому после окончания школы поехал в Москву покорять театральные вузы. После двух неудачных попыток в Школе-студии МХАТ и «Щепке», его все-таки приняли в «Щуку», где он стал сокурсником Андрея Миронова, Ольги Яковлевой, Василия Ливанова. После получения диплома молодого актера взяли в состав труппы Московского театра им. Ленинского комсомола. Спустя семь лет он вошел в труппу Театра на Малой Бронной. Свою дебютную роль Леонид Каневский исполнил в фильме «Город мастеров» в 1965 году. Затем он снялся в широко известной комедийной ленте Гайдая «Бриллиантовая рука», и, хотя его персонаж был не главным, зрители запомнили актера по оригинальному монологу, который он придумал сам. Настоящий успех артисту принесла роль майора Томина в многосерийном детективе «Следствие ведут знатоки», за событиями которого поклонники с интересом наблюдали на протяжение почти 20 лет. Затем он мастерски сыграл полковника уголовного розыска в киноленте «Семин» и «Семин. Возмездие».