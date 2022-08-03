Потрясающий Берендеев (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

В ПТУ города Трубинска переходит школьник Сергей Берендеев. Здесь он оказался не по своей воле – просто его выгнали из всех школ города за его бесконечные «изобретения». На новом месте Берендеев не останавливается и продолжает выдавать свежие идеи, в том числе передатчик для связи со звeздной системой Альфа Центавра. Когда же эксперименты Берендеева доходят до перемещения товарищей в антимир, ему снова начинает грозить отчисление.

