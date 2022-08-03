Потрясающий Берендеев (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
В ПТУ города Трубинска переходит школьник Сергей Берендеев. Здесь он оказался не по своей воле – просто его выгнали из всех школ города за его бесконечные «изобретения». На новом месте Берендеев не останавливается и продолжает выдавать свежие идеи, в том числе передатчик для связи со звeздной системой Альфа Центавра. Когда же эксперименты Берендеева доходят до перемещения товарищей в антимир, ему снова начинает грозить отчисление.
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- СОАктёр
Сергей
Образов
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ЛЕАктриса
Лилия
Евстигнеева
- БИАктёр
Борис
Иванов
- АМАктёр
Алексей
Миронов
- ЭМАктриса
Эмилия
Мильтон
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актёр
Лев
Дуров
- ТДАктёр
Тигран
Давыдов
- ААПродюсер
А.
Аборин
- АПОператор
Алексей
Полканов
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников