Потрясающий Берендеев
Wink
Фильмы
Потрясающий Берендеев

Потрясающий Берендеев (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

8.81976, Потрясающий Берендеев
Драма64 мин6+

О фильме

В ПТУ города Трубинска переходит школьник Сергей Берендеев. Здесь он оказался не по своей воле – просто его выгнали из всех школ города за его бесконечные «изобретения». На новом месте Берендеев не останавливается и продолжает выдавать свежие идеи, в том числе передатчик для связи со звeздной системой Альфа Центавра. Когда же эксперименты Берендеева доходят до перемещения товарищей в антимир, ему снова начинает грозить отчисление.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb