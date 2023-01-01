WinkИгорь Вознесенский
Игорь Вознесенский
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 2 июня 1948 г. (76 лет)
Фильмография
Режиссёр
- 7.6
Идеальное преступление1989, 91 минБесплатно
- 8.9
Где ваш сын?1986, 77 минБесплатно
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 8.9
Признать виновным1983, 76 минБесплатно
- 8.8
Остаюсь с вами1981, 63 минБесплатно
- 8.3
Буденовка1979, 67 минБесплатно
- 8.2
Акванавты1979, 76 минБесплатно
- 8.7
Четвертая высота1978, 75 минБесплатно
- 8.5
Кольца Альманзора1977, 60 минБесплатно
- 8.8
Потрясающий Берендеев1976, 64 минБесплатно
- 7.5
Жребий1974, 78 минБесплатно