Признать виновным (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.91983, Признать виновным
Драмы, Советские76 мин12+
Сюжет
Оперативник и инспектор по делам несовершеннолетних Сергей Воронин создает клуб «Юный дзержинец», с помощью которого старается наставить трудную молодежь на путь истинный – подальше от преступности. Но самый опасный его противник Николай Бойко – отличник из благополучной, хотя и неполной семьи уважаемой журналистки, который грабит и калечит ради развлечения. Ему все сходит с рук. Но однажды и Бойко заходит слишком далеко.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Вознесенский
- Актёр
Александр
Михайлов
- ВШАктёр
Владимир
Шевельков
- ИРАктёр
Игорь
Рогачев
- АСАктёр
Александр
Силин
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- Актриса
Вера
Сотникова
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ВПАктёр
Валентин
Печников
- ВКАктёр
Владимир
Корецкий
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ЮИСценарист
Юрий
Иванов
- ВКСценарист
Владимир
Карасев
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин