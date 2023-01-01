Признать виновным
Wink
Фильмы
Признать виновным

Признать виновным (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

8.91983, Признать виновным
Драмы, Советские76 мин12+

Сюжет

Оперативник и инспектор по делам несовершеннолетних Сергей Воронин создает клуб «Юный дзержинец», с помощью которого старается наставить трудную молодежь на путь истинный – подальше от преступности. Но самый опасный его противник Николай Бойко – отличник из благополучной, хотя и неполной семьи уважаемой журналистки, который грабит и калечит ради развлечения. Ему все сходит с рук. Но однажды и Бойко заходит слишком далеко.

Признать виновным смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Признать виновным»

Всё