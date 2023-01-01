Признать виновным (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Оперативник и инспектор по делам несовершеннолетних Сергей Воронин создает клуб «Юный дзержинец», с помощью которого старается наставить трудную молодежь на путь истинный – подальше от преступности. Но самый опасный его противник Николай Бойко – отличник из благополучной, хотя и неполной семьи уважаемой журналистки, который грабит и калечит ради развлечения. Ему все сходит с рук. Но однажды и Бойко заходит слишком далеко.



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