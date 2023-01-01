WinkСергей Малишевский
Сергей Малишевский
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 30 января 1950 г. (50 лет)
- Дата смерти
- 25 июня 2000 г.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 8.6
Черный принц Аджуба1991
- 7.5
Посредник1990
- 9.1
Вход в лабиринт1989
- 9.1
Мио, мой Мио1987, 94 минБесплатно
- 9.5
Визит к Минотавру1987
- 8.4
Следопыт1987, 86 минБесплатно
- 8.8
Имя розы1986, 126 минБесплатно
- 9.3
Внимание! Всем постам...1985, 76 минБесплатно
- 9.1
Русь изначальная1985
- 9.6
ТАСС уполномочен заявить…1984
- 8.2
Медный ангел1984, 83 минБесплатно
- 8.9
Признать виновным1983, 76 минБесплатно
- 8.5
Владивосток, год 19181982, 73 минБесплатно
- 9.6
Карнавал (1981)1981