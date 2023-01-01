Мио, мой Мио (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советско-шведская сказка по мотивам повести Астрид Линдгрен о мальчике, ставшем принцем волшебной страны. Первая работа Кристиана Бэйла в большом кино. Мальчик Боссе живет в Стокгольме — он чувствует себя здесь чужим, хотя точно не знает, почему. Однажды из-за ссоры в семье он уходит из дома и оказывается в параллельном мире, в волшебной стране под названием Желанная. Там он узнает свое настоящее имя и происхождение: его зовут Мио, и он — сын местного короля. Но долго наслаждаться новой жизнью у Мио не получается. Злой рыцарь Като похищает детей и делает из них послушных рабов, подменяя сердца камнями. Мио вызывается остановить злодея, а сопровождать его в этом приключении будет новый друг Юм-Юм.
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Информация
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Владимир
Грамматиков
- НПАктёр
Ник
Пиккард
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- ТБАктёр
Тимоти
Боттомс
- СЙАктриса
Сюзанна
Йорк
- КЛАктёр
Кристофер
Ли
- СААктёр
Сверре
Анкер Оусдаль
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ГНАктриса
Гунилла
Нюроос
- ЛСАктриса
Линн
Стокке
- СЭАктёр
Стиг
Энгстрём
- УОСценарист
Уильям
Олдридж
- АЛСценарист
Астрид
Линдгрен
- УОПродюсер
Уильям
Олдридж
- ТКПродюсер
Терье
Кристиансен
- ЁЛПродюсер
Ёран
Линдстрём
- ВГАктёр дубляжа
Владислав
Галлиулин
- ИИАктёр дубляжа
Иннокентий
Иванов
- ТСАктёр дубляжа
Тимофей
Спивак
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- ААОператор
Александр
Антипенко
- КВОператор
Кьелль
Вассдаль
- БАКомпозитор
Бенни
Андерссон
- АЭКомпозитор
Андерс
Эльяс