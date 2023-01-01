Мио, мой Мио (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советско-шведская сказка по мотивам повести Астрид Линдгрен о мальчике, ставшем принцем волшебной страны. Первая работа Кристиана Бэйла в большом кино. Мальчик Боссе живет в Стокгольме — он чувствует себя здесь чужим, хотя точно не знает, почему. Однажды из-за ссоры в семье он уходит из дома и оказывается в параллельном мире, в волшебной стране под названием Желанная. Там он узнает свое настоящее имя и происхождение: его зовут Мио, и он — сын местного короля. Но долго наслаждаться новой жизнью у Мио не получается. Злой рыцарь Като похищает детей и делает из них послушных рабов, подменяя сердца камнями. Мио вызывается остановить злодея, а сопровождать его в этом приключении будет новый друг Юм-Юм.



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