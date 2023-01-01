Биография

Кристиан Бэйл — актер и продюсер. Лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Родился в Хаверфордуэсте 30 января 1974 года. Один из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде начал сниматься еще в девять лет. Играл в рекламных роликах, успел отметиться и на театральных подмостках в комедийном спектакле «Ботан», где компанию ему составил Роуэн Эткинсон. В 1986 году исполнил роль Алексея в сериале «Анастасия: Тайна Анны», однако известность к нему пришла после выхода драмы «Империя солнца». Далее последовали работы в картинах «Мио, мой Мио», «Остров сокровищ», «Продавцы новостей». Сегодня фильмография Кристиана Бэйла включает в себя более 50 ролей. Актера можно увидеть в таких кинолентах, как «Темный рыцарь», «Недруги», «Игра на понижение», «Афера по-американски», «Боец», «Меня там нет», «Престиж», «Крутые времена», «Поезд на Юму», «Власть».