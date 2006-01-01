Спасительный рассвет
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Спасительный рассвет

Спасительный рассвет (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.22006, Rescue Dawn
Драмы, Приключения120 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Фильм поставлен по реальным событиям и рассказывает о жизни немца Дитера Денглера, который мечтал стать летчиком. Он уехал в США, где стал летчиком ВМФ во время войны во Вьетнаме. Его самолет сбили над Лаосом и его взяли в плен. Вместе с группой пленных Дитер организовал побег.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb