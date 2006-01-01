Спасительный рассвет (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм поставлен по реальным событиям и рассказывает о жизни немца Дитера Денглера, который мечтал стать летчиком. Он уехал в США, где стал летчиком ВМФ во время войны во Вьетнаме. Его самолет сбили над Лаосом и его взяли в плен. Вместе с группой пленных Дитер организовал побег.



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