Спасительный рассвет (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.22006, Rescue Dawn
Драмы, Приключения120 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Фильм поставлен по реальным событиям и рассказывает о жизни немца Дитера Денглера, который мечтал стать летчиком. Он уехал в США, где стал летчиком ВМФ во время войны во Вьетнаме. Его самолет сбили над Лаосом и его взяли в плен. Вместе с группой пленных Дитер организовал побег.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Приключения, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВХРежиссёр
Вернер
Херцог
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Стив
Зан
- Актёр
Зэк
Гренье
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- Актёр
Тоби
Хасс
- ПХАктёр
Пэт
Хили
- ДАктёр
ДжиКью
- ДОАктёр
Джеймс
Оливер
- БХАктёр
Брэдли
Хансен Карр
- СВАктёр
Саишия
Вонгвирой
- ВХСценарист
Вернер
Херцог
- ЭБПродюсер
Элтон
Брэнд
- ГКПродюсер
Гарри
Кнапп
- ЭДХудожница
Энни
Данн
- Монтажёр
Джо
Бини
- ПЦОператор
Петер
Цайтлингер
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт