Биография

Вернер Херцог — немецкий режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премий Берлинского, Каннского, Венецианского кинофестивалей, «Европейской киноакадемии», «Сан-Себастьян», «Сандэнс». Номинировался на «Оскар». Родился в Мюнхене 5 сентября 1942 года. В юности уже твердо знал, что хочет создавать фильмы. Режиссерское искусство он изучал по обрывкам из энциклопедий. Повзрослев, недолго учился в Мюнхенском университете, а затем поступил в университет «Дюкен». Режиссерскую карьеру г начинал с короткометражных низкобюджетных картин. Снимались они на 35-миллиметровую камеру, которую он позаимствовал в Мюнхенской киношколе. Свой первый полнометражный фильм, «Знаки жизни», Вернер Херцог выпустил в 1968 году. Работа была отмечена премией «Серебряный медведь». В 1972 году вышел полнометражный фильм «Агирре, гнев божий». Также он выступил в нем автором сценария. Следующая знаковая работа в творческой биографии режиссера — «Фицкаральдо». Также он работал над созданием телесериалов, среди которых — «Парки и зоны отдыха», «Металлоапокалипсис», «Мандалорец». Всего за свою карьеру участвовал в съемках более чем сотни полнометражных фильмов и сериалов.