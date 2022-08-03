Плохой лейтенант
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Плохой лейтенант

Плохой лейтенант (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

7.92009, The Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans
Драма, Детектив116 мин18+

О фильме

Терренс МакДонах — потомственный полицейский, живущий в Новом Орлеане. Его уважает начальство и коллеги. Но у Терренса есть и «другое лицо». Пристрастия этого «плохого полицейского» — секс и азартные игры.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой лейтенант»