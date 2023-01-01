WinkРэндолл Эмметт
Рэндолл Эмметт
Randall Emmett
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 25 марта 1971 г. (54 года)
Фильмография
Режиссёр
- 7.5
Сорвать банк 2: Высокие ставки2025, 96 мин
- 7.8
За гранью жизни2021, 91 минБесплатно
- 7.3
Выжить в игре2021, 92 минБесплатно
- 8.8
День курка2019, 96 мин
- 8.1
Расправа2018, 90 минБесплатно
- 7.2
Карательница2018, 86 минБесплатно
- 8.3
Необъяснимое2017, 101 минБесплатно
- 8.0
Последствия2016, 89 мин
- 8.5
Ценный груз2016, 86 минБесплатно
- 7.5
Добро пожаловать в рай2014, 91 мин
- 8.1
Принц2014, 86 минБесплатно
- 8.9
Уцелевший2013, 116 мин
- 7.8
Фрилансеры2012, 92 мин
- 7.6
Эмпайр Стэйт2012, 90 мин
- 8.5
Город порока2012, 104 минБесплатно
- 8.6
Я, Алекс Кросс2012, 97 минБесплатно
- 8.9
Мерзлая земля2011, 104 минБесплатно
- 7.9
Уловка .442011, 90 минБесплатно
- 7.9
Плохой лейтенант2009, 116 минБесплатно
- 8.6
Кодекс Вора2008, 99 мин