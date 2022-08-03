Сади помогает жертвам домашнего насилия избавляться от мучителей - она берeт правосудие в свои руки и теми или иными способами разбирается с негодяями. Но сама женщина никак не может смириться с собственным прошлым, и старые шрамы то и дело дают о себе знать.

