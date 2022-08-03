Карательница
Wink
Фильмы
Карательница
7.32018, A Vigilante
Триллер, Криминал86 мин18+

Карательница (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сади помогает жертвам домашнего насилия избавляться от мучителей - она берeт правосудие в свои руки и теми или иными способами разбирается с негодяями. Но сама женщина никак не может смириться с собственным прошлым, и старые шрамы то и дело дают о себе знать.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карательница»