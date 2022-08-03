Карательница (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сади помогает жертвам домашнего насилия избавляться от мучителей - она берeт правосудие в свои руки и теми или иными способами разбирается с негодяями. Но сама женщина никак не может смириться с собственным прошлым, и старые шрамы то и дело дают о себе знать.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актриса
Оливия
Уайлд
- МСАктёр
Морган
Спектор
- Актёр
Кайл
Кэтлетт
- ЭТАктриса
Эстефания
Тейеда
- ТПАктриса
Тони
Патано
- БААктриса
Бетси
Айдем
- ШДАктриса
Шериз
Диллан
- ДМАктриса
Джуди
Марте
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- ЧКАктёр
Чак
Купер
- ЭРПродюсер
Эллисон
Роуз Картер
- ЭЧПродюсер
Эмбир
Чилдерс
- ЭКПродюсер
Эндрю
Коркин
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- ЙБХудожник
Йен
Белл
- МХМонтажёр
Мэттью
Харт
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс