Биография

Оливия Уайлд – режиссер, продюсер, актриса. Известна по роли «13» (Реми Хардли) в медицинском сериале «Доктор Хаус». Оливия Уайлд (настоящая фамилия – Коберн) родилась в семье знаменитого телевизионного продюсера Клода Коберна, британского журналиста и писателя. Оливия обучалась в Вашингтоне и Дублине, где долгое время жила вместе с семьей (кстати, актриса имеет не только американское, но и ирландское гражданство). Увлекается литературой, а свой псевдоним взяла в честь Оскара Уайлда, одного из любимых писателей. Состояла в браке с аристократом и музыкантом Тао Русполи, но в 2011 году подала на развод. Сейчас находится в отношениях с комиком Судейкисом, пара воспитывает детей. Оливия – веганка, борец за права животных, феминистка. Первым фильмом Оливии Уайлд стал сериал «Кожа». После этого она появилась в еще нескольких картинах: «Туристас» и «Соседка». Широкую известность принесла Оливии Уайлд роль в «Одиноких сердцах», где она сыграла Алекс, а затем успех упрочила роль Кворры из «Трон: наследие». Но подлинная популярность пришла к актрисе после сериала «Доктор Хаус», в котором она снималась с 2012 по 2017 год.