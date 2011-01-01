Время (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
В мире, где люди не стареют, а время стало валютой, простой рабочий из гетто восстает против системы. Фильм «Время» — боевик-аунтиутопия от режиссера «Гаттаки» Эндрю Никкола, в котором снялись Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред иКиллиан Мерфи.
Бессмертие наступило: благодаря достижениям генной инженерии люди перестают стареть, когда им исполняется 25 лет. Но у вечной молодости есть цена. Каждому в левое запястье встроен имплант, который начинает обратный отсчет, когда человек достигает заветного возраста. Если таймер доходит до нуля, наступает мгновенная смерть. Временем также расплачиваются за вещи и услуги — кому-то, чтобы не умереть, приходится трудиться на изнурительных работах, а у кого-то в запасе остаются целые века. Рабочий из неблагополучного района Уилл Салас привык, что на его таймере всегда не больше суток. Однажды по счастливой случайности он получает целых 116 лет, но они не приносят ему счастья. Пережив личную трагедию, он решает разрушить систему, которая одним позволяет вечно купаться в роскоши, а других вынуждает каждый день рисковать жизнью.
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Никкол
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- АПАктёр
Алекс
Петтифер
- ВКАктёр
Винсент
Картайзер
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актёр
Джонни
Галэки
- КПАктёр
Коллинз
Пенни
- ИПАктёр
Итан
Пек
- Сценарист
Эндрю
Никкол
- Продюсер
Марк
Абрахам
- ЭНПродюсер
Эрик
Ньюман
- Продюсер
Эндрю
Никкол
- ЭЗПродюсер
Эндрю
З. Дэвис
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- КОХудожница
Карен
О’Хара
- ЗСМонтажёр
Зак
Стэнберг
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг