Время (фильм, 2011) смотреть онлайн

В мире, где люди не стареют, а время стало валютой, простой рабочий из гетто восстает против системы. Фильм «Время» — боевик-аунтиутопия от режиссера «Гаттаки» Эндрю Никкола, в котором снялись Джастин Тимберлейк, Аманда Сайфред иКиллиан Мерфи.



Бессмертие наступило: благодаря достижениям генной инженерии люди перестают стареть, когда им исполняется 25 лет. Но у вечной молодости есть цена. Каждому в левое запястье встроен имплант, который начинает обратный отсчет, когда человек достигает заветного возраста. Если таймер доходит до нуля, наступает мгновенная смерть. Временем также расплачиваются за вещи и услуги — кому-то, чтобы не умереть, приходится трудиться на изнурительных работах, а у кого-то в запасе остаются целые века. Рабочий из неблагополучного района Уилл Салас привык, что на его таймере всегда не больше суток. Однажды по счастливой случайности он получает целых 116 лет, но они не приносят ему счастья. Пережив личную трагедию, он решает разрушить систему, которая одним позволяет вечно купаться в роскоши, а других вынуждает каждый день рисковать жизнью.



