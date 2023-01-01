Биография

Продюсер, сценарист и режиссер Эндрю Никкол родился 10.06.1964 г. в Новой Зеландии. Получил премии «Оскар», BAFTA, его фильм «Хорошее убийство» был показан на Венецианском кинофестивале. Родился в Парапарауму, а вырос в Окленде, где он учился в Оклендской гимназии, начиная с 1973 г. Он покинул Новую Зеландию в возрасте 21 года и начал снимать телевизионную рекламу в Лондоне, чем занимался более десяти лет жизни. Режиссерский дебют Эндрю Никкола – фильм «Гаттака» (1997). Во время производства он познакомился с моделью и актрисой Рэйчел Робертс, от которой у него двое детей: Джек, родившийся в 2003 году (который играл юного Николая в фильме 2005 года «Повелитель войны») и Ава, родившаяся в 2008 году. Никкол написал сценарии и режиссировал киноленты «Симона» (2002 г.), «Властелин войны» (2005 г.), «Во времени» (2011 г.), «Хозяин» (2013 г.) и «Хорошее убийство» (2014 г.). Он также написал и спродюсировал «Шоу Трумэна», которое принесло ему номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий в 1999 году, а также премию BAFTA (награда за лучший сценарий). Его фильмы исследуют актуальные социальные, культурные и политические проблемы, а также искусственные реальности или симуляции.