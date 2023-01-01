Биография

Киллиан Мерфи — британский актер театра и кино. Номинант на премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Завтрак на Плутоне». Родился в Ирландии 25 мая 1976 года. Будущий актер получил среднее образование в престижном колледже Presentation Brothers, после чего поступил на юриста в Ирландский национальный университет. В 1996 году Мерфи настолько сильно впечатлился экспериментальной постановкой «Заводного апельсина», что решил подать документы в местную театральную компанию. Спустя 10 лет Киллиана можно было увидеть на сцене Вест-Энда. Кинокарьера Киллиана Мерфи берет свое начало в конце 1990-х годов. Актер снимался в малоизвестных инди-проектах, пока в 2002 году ему не довелось сыграть главную роль в зомби-хорроре Дэнни Бойла «28 дней спустя». Следующие 10 лет Мерфи играл у Кристофера Нолана в трилогии о Бэтмене, «Дюнкерке» и «Оппенгеймере». Наиболее всего актер известен по роли Томми Шелби в криминальном сериале «Острые козырьки».