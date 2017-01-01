Сезон измен (фильм, 2017) смотреть онлайн

Драма с Киллианом Мерфи и Эндрю Скоттом о двух семейных парах, чьи отношения портятся после череды измен. Джим и Даниэль – счастливая семья с двумя детьми, живущая в Дублине. Их подруга Ивонн на грани развода со своим мужем Крисом из-за его перепадов настроения. После особенно жестокой ссоры Ивонн остается на несколько дней у Даниэль, что сильно смущает Джима. Но гостья жаждет внимания и пытается соблазнить чужого мужа, а мягкохарактерный Джим не сопротивляется.



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