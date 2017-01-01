Сезон измен
Wink
Фильмы
Сезон измен
7.42017, The Delinquent Season
Драма, Мелодрама99 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сезон измен (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Драма с Киллианом Мерфи и Эндрю Скоттом о двух семейных парах, чьи отношения портятся после череды измен. Джим и Даниэль – счастливая семья с двумя детьми, живущая в Дублине. Их подруга Ивонн на грани развода со своим мужем Крисом из-за его перепадов настроения. После особенно жестокой ссоры Ивонн остается на несколько дней у Даниэль, что сильно смущает Джима. Но гостья жаждет внимания и пытается соблазнить чужого мужа, а мягкохарактерный Джим не сопротивляется.

Сезон измен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Ирландия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb